Новости часа: суд рассматривает вопрос об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в закрытом режиме рассматривает ходатайство об аресте обвиняемой в совершении теракта Дарьи Треповой, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщили СМИ.

В Госдуме подготовлен законопроект о наказании до двух лет лишения свободы для треш-стримеров. Также законопроектом предлагается установить ответственность за распространение треш-стримов в Сети.

На ВДНХ открылись пункты проката электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Выставки.