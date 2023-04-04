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04 апреля, 18:30

Общество

Новости часа: суд рассматривает вопрос об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Новости часа: суд рассматривает вопрос об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Суд закрыл заседание по делу подозреваемой в совершении теракта в Петербурге Треповой

Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в кафе в Петербурге

Басманный суд решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

Суд в Москве решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

Украинский суд отправил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест

Суд принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры на заседание

Актриса Гвинет Пэлтроу отсудила 1 доллар у офтальмолога по встречному иску

Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в закрытом режиме рассматривает ходатайство об аресте обвиняемой в совершении теракта Дарьи Треповой, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщили СМИ.

В Госдуме подготовлен законопроект о наказании до двух лет лишения свободы для треш-стримеров. Также законопроектом предлагается установить ответственность за распространение треш-стримов в Сети.

На ВДНХ открылись пункты проката электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Выставки.

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