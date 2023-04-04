04 апреля, 15:15Происшествия
Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой
Подозреваемую в причастности ко взрыву в Петербурге Дарью Трепову доставили в Басманный суд Москвы. Ей предъявили обвинение в теракте. Суд рассмотрит ходатайство об ее аресте.
Изначально Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского, а затем ужесточил статью до теракта. Статья предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения.
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