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Новости

04 апреля, 15:15

Происшествия

Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой

Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в кафе в Петербурге

Басманный суд решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

Суд в Москве решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

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Подозреваемую в причастности ко взрыву в Петербурге Дарью Трепову доставили в Басманный суд Москвы. Ей предъявили обвинение в теракте. Суд рассмотрит ходатайство об ее аресте.

Изначально Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского, а затем ужесточил статью до теракта. Статья предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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