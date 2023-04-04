Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в кафе в Петербурге

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в Петербурге. Басманный суд изберет ей меру пресечения 4 апреля.

По данным следователей, в воскресенье, 2 апреля, женщина, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе статуэтку с взрывчаткой и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский.

Во время творческого вечера военкора произошел взрыв, в результате которого он погиб, еще 40 человек пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.