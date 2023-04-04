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Происшествия

Басманный суд решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

Басманный суд решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

Суд в Москве решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

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Дарью Трепову, задержанную по подозрению в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге, привезли в Москву. Басманный суд изберет ей меру пресечения 4 апреля.

Между тем Минздрав сообщил, что число пострадавших от взрыва в кафе выросло до 40 человек, среди них – трое несовершеннолетних. Известно, что 25 человек до сих пор находятся в больницах.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве в кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью – о теракте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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