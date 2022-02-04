Суд дал пожизненный срок фигуранту дела о терактах в московском метро

Суд приговорил фигуранта дела о терактах в московском метро к пожизненному сроку. Сообщника террористов Магомеда Нурова признали виновным. Он будет сидеть в исправительной колонии особого режима.

Следователи установили, что Нуров выполнял роль связного, а также перевозил других преступников на встречи, где планировались террористические атаки.



Также суд удовлетворил гражданский иск метрополитена к подсудимому на 17 миллионов рублей в качестве компенсации за повреждения состава и станций в результате взрывов. При этом четыре иска от потерпевших суд оставил без рассмотрения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.