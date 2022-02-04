Суд приговорил фигуранта дела о терактах в московском метро к пожизненному сроку

Суд дал пожизненный срок фигуранту дела о терактах в московском метро в 2010 году. Сообщника террористов Магомеда Нурова признали виновным, он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Следователи установили, что Нуров выполнял роль связного, а также перевозил других преступников на встречи, где планировались террористические атаки.

29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в утренний час пик террористками были взорваны две бомбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.