Суд начал выносить приговор обвиняемому в причастности к взрывам в метро Москвы 2010 года

Суд в столице начал выносить приговор одному из организаторов терактов в московском метро в 2010 году. Обвинение попросило дать Магомеду Нурову пожизненный срок.

Следователи считают, что Нуров выполнял роль связного, а также перевозил других преступников на встречи, где планировались террористические атаки. При взрывах на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры" погибли 39 человек.

Адвокат Владимир Петропавловский рассказал, что в Российской Федерации отсутствует механизм возмещения вреда в случае, если вред не возмещен виновником преступления. Он отметил, что в январе Европейский суд по правам человека присудил выплатить заложникам Беслана 360 тысяч долларов.

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