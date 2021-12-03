Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Дело рассматривал Зюзинский районный суд Москвы.

Артиста на заседании не было. На данный момент неизвестно, будет ли он обжаловать это решение.