Суд арестовал тренера молодежной сборной РФ по вольной борьбе за содействие терроризму

Столичный суд арестовал тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду. Он обвиняется в содействии терроризму. Также он может быть причастен к вербовке и к финансированию запрещенной в РФ организации.

При обыске у тренера наши экстремистскую литературу. По данным следствия, у него есть родственник, который преследуется за терроризм в Таджикистане. Тренера отправили в СИЗО до 28 августа. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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