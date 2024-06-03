Инспектор МЧС Роман Сабельников получил пять лет колонии по делу о пожаре

Инспектора МЧС Романа Сабельникова приговорили к пяти годам колонии после пожара в хостеле, где восемь человек погибли и столько же пострадали. Его осудили за злоупотребление должностными полномочиями и лишили права занимать должности на госслужбе на срок до 2,5 года.

По версии следствия, проверяя хостел, инспектор нашел лишь незначительные нарушения. При этом он способствовал тому, чтобы материалы о них не дошли до суда.

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