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03 июня, 18:15

Происшествия

Инспектор МЧС Роман Сабельников получил пять лет колонии по делу о пожаре

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Инспектора МЧС Романа Сабельникова приговорили к пяти годам колонии после пожара в хостеле, где восемь человек погибли и столько же пострадали. Его осудили за злоупотребление должностными полномочиями и лишили права занимать должности на госслужбе на срок до 2,5 года.

По версии следствия, проверяя хостел, инспектор нашел лишь незначительные нарушения. При этом он способствовал тому, чтобы материалы о них не дошли до суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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