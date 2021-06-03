Адвокат Моргенштерна рассказал, что грозит музыканту по делу о пропаганде наркотиков

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что музыканта хотят привлечь к жесткому наказанию по делу о пропаганде наркотиков, но все будет зависеть от нескольких факторов.

"Все зависит от того, в качестве кого будут привлекать Моргенштерна: как физическое лицо, как ИП или как юридическое лицо", – сказал Жорин.

В апреле главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.

Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.