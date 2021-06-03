Моргенштерну грозит штраф до миллиона рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы рассматривает дело в отношении рэпера Моргенштерна. Его обвиняют в пропаганде наркотиков. Музыканту может грозить штраф до миллиона рублей.

В апреле главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.

Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.