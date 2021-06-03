Адвокат Моргенштерна поделился своими прогнозами по делу о пропаганде наркотиков

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин поделился своими прогнозами по делу о пропаганде наркотиков.



"К процессу мы готовы и здесь кульминации является то, захочет ли суд разбираться в деталях этого административного производства, либо есть просто задачи наказать Алишера за то, что он Алишер Моргенштерн", – сказал адвокат.

По словам Жорина, им удалось провести расследование более тщательно, чем это сделала полиция в установленных для них сроки.

В апреле главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.

Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.