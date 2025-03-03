Суд вынесет приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта

Савеловский суд Москвы вынесет приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта. Организатора так называемых "марафонов желаний", заработавшую на этом миллиардное состояние обвиняют сразу по нескольким статьям – неуплата налогов, легализация денег и незаконный оборот средств платежей.

Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью.

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