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03 марта, 07:30

Шоу-бизнес

Савеловский суд Москвы огласит приговор Елене Блиновской 3 марта

Савеловский суд Москвы огласит приговор Елене Блиновской 3 марта

Приговор Елене Блиновской огласят 3 марта

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Савеловский суд Москвы 3 марта огласит приговор Елене Блиновской. Блогера обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей, легализации денег и незаконном обороте средств платежей. Часть ущерба она уже возместила, продав имущество.

Ранее прокурор потребовал для Блиновской шесть лет в колонии общего режима, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на предпринимательство на пять лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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