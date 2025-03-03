Савеловский суд Москвы огласит приговор Елене Блиновской 3 марта

Савеловский суд Москвы 3 марта огласит приговор Елене Блиновской. Блогера обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей, легализации денег и незаконном обороте средств платежей. Часть ущерба она уже возместила, продав имущество.

Ранее прокурор потребовал для Блиновской шесть лет в колонии общего режима, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на предпринимательство на пять лет.

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