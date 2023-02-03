Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Происшествия

Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам

Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам

Михаил Ефремов попросил о смягчении наказания

Присяжные признали Фургала виновным в организации двух убийств и в покушении на убийство

"Московский патруль": В суде начали рассматривать уголовное дело сотрудников авиакомпании

Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала

Тверской суд приступил к рассмотрению дела о перекупщиках театральных билетов

Рашкин не смог обжаловать приговор за незаконное убийство лося

Новости часа: Захарова предупредила об ответе на попытки Запада конфисковать активы РФ

Гражданку США оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади

Присяжные могут вынести вердикт по делу Сергея Фургала 1 февраля

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Они посчитали доказанной вину в двух убийствах и покушении на убийство. По их словам, снисхождения экс-глава региона не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Фургала обвиняют в организации покушения на предпринимателя Александра Смольского и убийстве еще двух бизнесменов в 2004–2005 годах. Его задержали в 2020 году в Хабаровске. Фургал своей вины не признает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика