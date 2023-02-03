Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Они посчитали доказанной вину в двух убийствах и покушении на убийство. По их словам, снисхождения экс-глава региона не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Фургала обвиняют в организации покушения на предпринимателя Александра Смольского и убийстве еще двух бизнесменов в 2004–2005 годах. Его задержали в 2020 году в Хабаровске. Фургал своей вины не признает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.