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Басманный суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

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Басманный суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной. В суде также сообщили, что Наталью Вовк объявили в международный розыск.

Решение об аресте вступит в силу сразу после задержания или экстрадиции. По версии следствия, женщина долгое время следила за журналисткой. А в ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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