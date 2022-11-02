Басманный суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной. В суде также сообщили, что Наталью Вовк объявили в международный розыск.

Решение об аресте вступит в силу сразу после задержания или экстрадиции. По версии следствия, женщина долгое время следила за журналисткой. А в ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.