Новости часа: суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной. Решение вынес Басманный суд столицы.

Городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября. О таком решении сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Трехлетние планы по развитию новых регионов России утвердят до конца 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.