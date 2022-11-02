Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Происшествия

Новости часа: суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк

Новости часа: суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк

Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, арестовали на 11 суток

"Московский патруль": суд в Москве арестовал ректора РБУ Михаила Балыхина

Арестованы двое обвиняемых в вымогательстве денег у главы "Ростеха"

Суд в Москве арестовал экс-главреда Tatler Романовского

"Московский патруль": суд оставил в силе приговор сироте, осужденной за мошенничество

Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

"Московский патруль": суд арестовал сбившего женщину с ребенком на зебре в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной. Решение вынес Басманный суд столицы.

Городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября. О таком решении сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Трехлетние планы по развитию новых регионов России утвердят до конца 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Читайте также
судыпроисшествиягородрегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика