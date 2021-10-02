Экс-владельца Черкизовского рынка оставят под стражей до решения о его выдаче России

Арестованный в Черногории бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов останется под стражей до решения о выдаче его России. Вопрос политического убежища, о котором просил предприниматель, суд рассмотрит отдельно.

В настоящее время Исмаилов находится в экстрадиционный изоляторе. Постановление об аресте защита обжаловала, посчитав его необоснованным.

Подробности ситуации телеканалу Москва 24 рассказала адвокат бизнесмена Марина Русакова.

