Суд отправил под домашний арест пожарного инспектора по делу о возгорании в хостеле

Суд отправил под домашний арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле. Мера пресечения в отношении Романа Сабельникова будет действовать до 29 сентября.

Следствие же требовало отправить его в СИЗО. Инспектору, который в конце июня проводил проверку в хостеле на Алма-Атинской улице, предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.