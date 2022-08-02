Суд в Москве отправил под домашний арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле

Пресненский суд Москвы отказался отправить в СИЗО инспектора МЧС Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, назначив ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По мнению следствия, Сабельников должен был составить протокол так, чтобы инициировать временное закрытие помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.