Инспектора МЧС не стали арестовывать по делу о пожаре на юге Москвы

Суд не стал арестовывать инспектора МЧС Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы, которого обвиняют в халатности.

По мнению следствия, Сабельников должен был составить протокол так, чтобы инициировать временное закрытие помещения. Ему продлили срок задержания на 72 часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

