Хозяин дома престарелых в Подмосковье, где погибли 12 человек, осужден на 6,5 года

Владелец нелегального дома престарелых в Красногорске проведет в колонии 6 лет и 5 месяцев. Решение вынес суд.

В мае 2020 года в хосписе произошел пожар. В результате погибли 12 человек. По данным следствия, Дмитрий Новиков арендовал жилой дом в марте 2019 года. Чтобы разместить как можно больше постояльцев, он сделал там перепланировку, установил дополнительные лампы и розетки.

Меры пожарной безопасности при этом не соблюдались. Организатор хосписа признал свою вину, раскаялся и возместил материальный ущерб. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.