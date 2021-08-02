Пранкер получил более 2 лет колонии за имитацию приступа коронавируса в метро Москвы

2 года и 4 месяца колонии получил пранкер Джаборов за розыгрыш в столичном метро. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, говорится в сообщении столичной прокуратуры в телеграм-канале.

В феврале прошлого года был опубликован видеоролик, снятый в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года". На записи молодой человек упал, имитируя приступ, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.