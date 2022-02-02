Прокуратура запросила пожизненный срок для обвиняемого в терактах в Москве в 2010 году

Прокуратура попросила суд назначить Магомеду Нурову, обвиняемому в причастности к организации взрывов в московском метро в 2010 году, наказание в виде пожизненного лишения свободы.

29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в утренний час пик террористками были взорваны две бомбы. В результате погиб 41 человек, еще 88 получили ранения.

Магомеда Нурова задержали в марте 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и вооруженной группе, совершении терактов в метро и незаконном изготовлении взрывных устройств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.