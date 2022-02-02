Суд в Воронеже отправил осужденного мужчину в женскую колонию

Суд Воронежа отправил осужденного мужчину в женскую колонию. Во время судебного разбирательства подсудимая женщина сменила пол, получив соответствующие документы у врача. Формально она стала мужчиной, но трансгендера отправили в колонию для женщин.

В США подавляющее большинство трансгендеров отправляют отбывать наказание по признакам того пола, который был у них при рождении. И почти 60% таких заключенных подвергаются унижению и сексуальному насилию со стороны сокамерников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.