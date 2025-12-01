Форма поиска по сайту

01 декабря, 12:30

Происшествия

Пенсионерка в Москве подала в суд на нового собственника квартиры после ремонта

Пенсионерка в Москве подала в суд на нового собственника квартиры после ремонта

В Москве пенсионерка дождалась, когда новый собственник ее квартиры сделает ремонт, и после этого подала в суд.

Купивший жилье Александр Коротаев рассказал, что ремонт обошелся почти в половину от стоимости самой квартиры. По его словам, предыдущая владелица несколько месяцев после покупки поддерживала контакт, была очень приветлива и даже интересовалась ходом ремонта.

Когда она узнала, что все работы завершены, стала требовать ключи назад и подала иск в суд. Она заявила, что продала квартиру под влиянием мошенников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыпроисшествиягородвидеоСтанислав КуликРустам Шафиуллин

