Двоих пожарных, тушивших возгорание в ТЦ "Зимняя вишня", признали виновными в халатности

Суд признал двоих пожарных, тушивших пожар в торговом центре "Зимняя вишня", виновными в халатности. Прокурор запросил для них 5 и 6 лет лишения свободы.

Руководители ТЦ признаны виновными в оказании небезопасных услуг. Им грозит до 14,5 лет заключения.

Во время пожара сигнализация и системы пожаротушения не сработали. Также не организовали эвакуацию, а аварийные выходы были закрыты или завалены. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.