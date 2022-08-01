Суд отказался арестовать инспектора МЧС по делу о пожаре на юге Москвы

Пресненский суд Москвы отказался арестовывать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице на юге столицы. Инстанция продлила срок его задержания на 72 часа.

Ранее по делу арестовали учредителя и гендиректора организации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.