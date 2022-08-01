В Москве вынесли приговор производителям суррогатного алкоголя

В столице вынесли приговор участникам преступной группировки, которые травили москвичей суррогатным алкоголем. По данным следствия, незаконный оборот составлял миллионы рублей.

Работников нелегального цеха задержали еще полтора года назад. И вот теперь им удалось выйти на предполагаемого лидера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.