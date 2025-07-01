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01 июля, 22:45

Происшествия

Сын актера Демчога осужден за дропперство

Сын актера Демчога осужден за дропперство

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Сын актера Вадима Демчога получил два года колонии за участие в мошеннической схеме, известной как дропперство. Суд установил, что 20-летний Вильям Демчог помогал злоумышленникам обналичивать деньги, выведенные со счета пенсионера.

Получив перевод почти в 500 тысяч рублей, он снял средства и передал их преступникам. В результате молодой человек признал вину и был осужден по уголовной статье о мошенничестве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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