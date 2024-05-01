01 мая, 23:15Происшествия
Суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО
Суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО. Ему всего 19 лет, и он признал свою вину. Молодой человек также не отрицал и тот факт, что сел за руль пьяным. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
При этом обвиняемый просил отправить его под домашний арест, однако в этом ему отказали. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Авария произошла 29 апреля в ТиНАО. Там одна из машин выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другой. В результате пострадали двое детей, их родители погибли. Как выяснилось позднее, в семье пятеро детей, и почти все они – погодки.
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