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01 мая, 23:15

Происшествия

Суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО

Суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО

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Суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО. Ему всего 19 лет, и он признал свою вину. Молодой человек также не отрицал и тот факт, что сел за руль пьяным. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

При этом обвиняемый просил отправить его под домашний арест, однако в этом ему отказали. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Авария произошла 29 апреля в ТиНАО. Там одна из машин выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другой. В результате пострадали двое детей, их родители погибли. Как выяснилось позднее, в семье пятеро детей, и почти все они – погодки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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