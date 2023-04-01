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01 апреля, 18:30

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Суд принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры на заседание

Суд принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры на заседание

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Суд принял решение о принудительном приводе на заседание наместника Киево-Печерской лавры Павла, который сейчас находится в больнице. Об этом журналистам рассказал его адвокат.

Ранее сообщалось, что суд перенес заседание по избранию меры пресечения на утро понедельника, 3 апреля, из-за плохого самочувствия митрополита. Но потом решили, что оно состоится в субботу.

До этого митрополит Павел заявил, что ему предъявлены обвинения со стороны украинских властей в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании розни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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