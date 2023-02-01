01 февраля, 16:30Происшествия
Гражданку США оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади
Суд оштрафовал американку Алисию Дейл, которая выгуливала по Красной площади теленка, на 20 тысяч рублей. Также суд рассмотрит протокол о неповиновении полиции. Ей грозит до 15 суток ареста.
Девушку с теленком задержали на Красной площади в среду, 1 февраля. В отношении 34-летней американки составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
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