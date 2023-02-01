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Новости

01 февраля, 16:30

Происшествия

Гражданку США оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади

Гражданку США оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади

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Суд оштрафовал американку Алисию Дейл, которая выгуливала по Красной площади теленка, на 20 тысяч рублей. Также суд рассмотрит протокол о неповиновении полиции. Ей грозит до 15 суток ареста.

Девушку с теленком задержали на Красной площади в среду, 1 февраля. В отношении 34-летней американки составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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