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10 сентября 2012, 10:36

Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу Ксении Собчак

Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу Ксении Собчак

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В понедельник, 10 сентября, Мосгорсуд рассмотрит жалобу Ксении Собчак на отказ вернуть ей деньги, которые были изъяты в ходе обысков. После беспорядков на Болотной площади в мае этого года следственный комитет провел обыски в квартире телеведущей. В результате были изъяты более миллиона евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей. Ксения Собчак считает, что ее имущество забрали незаконно и без объяснения причин. В следственном комитете заявили, что сейчас налоговая инспекция проверяет доходы Собчак за 2011 год и, в соответствии с налоговым кодексом, процесс может продлиться до трех месяцев.
суд жалобы Ксения Собчак Наиль Губаев новости
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