1 марта в Киеве пройдет общегородской субботник

1 марта в Киеве проведут субботник, чтобы окончательно избавить город от последствий беспорядков, заявили в администрации украинской столицы. Однако о разборе баррикад пока речи не идет.

Сейчас Киев приходит в себя после массовых столкновений, которые привели к смене власти в стране. Многие жители уже несколько месяцев не получают зарплату. После попытки грабителей проникнуть в хранилища городских галерей, организаторы выставки Московского музея Андрея Рублева приняли решение вернуть иконы в столицу. Экспозиция завершилась на три недели раньше срока.