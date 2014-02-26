Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

Новости

26 февраля 2014, 16:50

1 марта в Киеве пройдет общегородской субботник

1 марта в Киеве пройдет общегородской субботник

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1 марта в Киеве проведут субботник, чтобы окончательно избавить город от последствий беспорядков, заявили в администрации украинской столицы. Однако о разборе баррикад пока речи не идет.

Сейчас Киев приходит в себя после массовых столкновений, которые привели к смене власти в стране. Многие жители уже несколько месяцев не получают зарплату. После попытки грабителей проникнуть в хранилища городских галерей, организаторы выставки Московского музея Андрея Рублева приняли решение вернуть иконы в столицу. Экспозиция завершилась на три недели раньше срока.
Сюжет: Ситуация на Украине
субботники беспорядки Елена Силуянова Киев новости
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