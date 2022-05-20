На западе Москвы продолжилась реконструкция путепровода через ж/д пути МЦД-1

На западе Москвы идет реконструкция путепровода через железнодорожные пути МЦД-1. Путепровод находится в районе улицы Барклая. Строительные работы могут закончить раньше срока. Об этом заявил Сергей Собянин.

Насколько новый путепровод будет длиннее предыдущего? И когда его откроют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

