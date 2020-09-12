Завершается строительство самого высокого храма северо-запада столицы

Храм в честь святых Константина и Елены высотой 54 метра откроют на Митинской улице. Возведение идет в рамках столичной программы, за счет частных пожертвований. В прошлом году неизвестный благотворитель передал на строительство 30 миллионов рублей, еще 21 миллион собрали прихожане. Сейчас идет отделка помещений.

"В этом году храм будет сдан. Возможно, в первом квартале его можно будет святить. Предполагается, что на 20 тысяч москвичей будет доступен один храм в пределах одного километра. В начале года заявили, что в связи с увеличением территории столицы программу могут расширить до 300 храмов", – советник по вопросам строительства Патриарха Московского все Руси Кирилла Владимир Ресин.

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