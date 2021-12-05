В Истре начали строительство технологического лицея имени В. И. Долгих

В подмосковной Истре заложили первый камень на месте будущего областного технологического лицея. Он будет носить имя дважды Героя Социалистического Труда и фронтовика Владимира Ивановича Долгих.

Старт строительству дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент "Норникеля" Владимир Потанин. Данную дату выбрали, так как ровно 80 лет назад началось контрнаступление советских войск в Битве под Москвой, а Владимир Долгих был участником этих сражений.

"Для нас очень важна эта инициатива, чтобы увековечить имя Владимира Ивановича Долгих, которое для Норильска очень много значит. Мы с самого начала поддерживали эту идею. Полмиллиарда рублей мы жертвуем для строительства этой школы и будем всячески дальше помогать", – отметил Потанин.



Отличительной особенностью нового лицея будет высокотехнологичная среда обучения. Это позволит готовить учащихся к поступлению в ведущие технические вузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.