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Москва 24

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Общество

21:15

В Истре начали строительство технологического лицея имени В. И. Долгих

строительство образование видео Карина Ильина общество

В подмосковной Истре заложили первый камень на месте будущего областного технологического лицея. Он будет носить имя дважды Героя Социалистического Труда и фронтовика Владимира Ивановича Долгих.

Старт строительству дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент "Норникеля" Владимир Потанин. Данную дату выбрали, так как ровно 80 лет назад началось контрнаступление советских войск в Битве под Москвой, а Владимир Долгих был участником этих сражений.

"Для нас очень важна эта инициатива, чтобы увековечить имя Владимира Ивановича Долгих, которое для Норильска очень много значит. Мы с самого начала поддерживали эту идею. Полмиллиарда рублей мы жертвуем для строительства этой школы и будем всячески дальше помогать", – отметил Потанин.

Отличительной особенностью нового лицея будет высокотехнологичная среда обучения. Это позволит готовить учащихся к поступлению в ведущие технические вузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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