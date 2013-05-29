Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

29 мая 2013, 12:15

МО

Полиция распространила видеозапись погони со стрельбой в Подмосковье

Полиция распространила видеозапись погони со стрельбой в Подмосковье

"Утро": Видео со стреляющим в машины пешеходом набрало 5000 просмотров

В США ищут стрелявших по людям

"Московский патруль": Дачник застрелил соседей, защищая фонарь

Новости телеканала "Москва Доверие"

В результате стрельбы на параде в США пострадали 19 человек

"Познавательный фильм": Боевая оптика

На западе Москвы четыре подростка угнали автомобиль

На столичном рынке открыли стрельбу

Неизвестные расстреляли мужчину на Минской улице

В среду полицейские распространили видеозапись погони со стрельбой в Подмосковье.

Оперативники вторые сутки ищут злоумышленника, который ранил автоинспектора в Можайском районе.

У деревни Синичино на просьбу предъявить права и паспорт водитель "Тойоты Прадо" открыл стрельбу. Один из инспекторов был ранен в грудь и плечо. Сейчас полицейский в местной больнице. Личность подозреваемого уже установили, им оказался 32-летний уроженец Владивостока, который находится в федеральном розыске.
стрельба розыск Ксения Чепенко новости погони мо
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика