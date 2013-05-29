Полиция распространила видеозапись погони со стрельбой в Подмосковье

В среду полицейские распространили видеозапись погони со стрельбой в Подмосковье.

Оперативники вторые сутки ищут злоумышленника, который ранил автоинспектора в Можайском районе.

У деревни Синичино на просьбу предъявить права и паспорт водитель "Тойоты Прадо" открыл стрельбу. Один из инспекторов был ранен в грудь и плечо. Сейчас полицейский в местной больнице. Личность подозреваемого уже установили, им оказался 32-летний уроженец Владивостока, который находится в федеральном розыске.