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13 ноября 2012, 17:44

Четверо в масках обстреляли автомобиль в центре Москвы

Четверо в масках обстреляли автомобиль в центре Москвы

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Четверо в масках обстреляли автомобиль в центре Москвы. Нападение произошло около дома № 19/22 в 3-ем Самотечном переулке. Открывшие стрельбу с места происшествия скрылись, предположительно, на серебристой Audi. Как сообщили в правоохранительных органах, обстрелянная машина перевозила крупную сумму денег.

От телезрителей телеканала "Москва 24" на номер 2477 пришло сообщение о том, что, примерно, в 14.00 произошла еще одна перестрелка недалеко от метро "ВДНХ", на пересечении улиц Космонавтов и Ярославской. По сообщениям очевидцев, на место выехала полиция, началась погоня. Преступники скрылись за гостиницей "Глобус". Жители заметили две машины скорой помощи.
стрельба Иван Обыденков Ксения Соколянская новости
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