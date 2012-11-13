Четверо в масках обстреляли автомобиль в центре Москвы. Нападение произошло около дома № 19/22 в 3-ем Самотечном переулке. Открывшие стрельбу с места происшествия скрылись, предположительно, на серебристой Audi. Как сообщили в правоохранительных органах, обстрелянная машина перевозила крупную сумму денег.

От телезрителей телеканала "Москва 24" на номер 2477 пришло сообщение о том, что, примерно, в 14.00 произошла еще одна перестрелка недалеко от метро "ВДНХ", на пересечении улиц Космонавтов и Ярославской. По сообщениям очевидцев, на место выехала полиция, началась погоня. Преступники скрылись за гостиницей "Глобус". Жители заметили две машины скорой помощи.