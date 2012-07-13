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Новости

13 июля 2012, 19:53

Потоп в центре Москвы глазами наших читателей

Потоп в центре Москвы глазами наших читателей

Улицы Москвы затопило сильными ливнями

Очередной самолет МЧС вылетел на Кубань с гуманитарной помощью

Москвичи пострадали от удара молнией

Цех по производству мебели сгорел из-за удара молнии

В Москве после сильной грозы с ливнем затопило несколько улиц, в частности Солянку, Ордынку, Спартаковскую площадь и Садовническую улицу. Больше всего пострадал от стихии центр города. Фото очевидцев, размещенные в социальных сетях, свидетельствуют о том, что в некоторых местах уровень воды поднялся до стекол легковых машин. От практически тропического ливня пострадали и наши читатели, приславшие в редакцию свои фотографии и видеосъемки "потопа". Напомним, сильный ливень обрушился на Москву около двух часов дня. Ранее о возможности шторма предупреждало МЧС. Этот видеосюжет и фоторепортаж прислал нам наш читатель Александр Богданов.
стихия наводнение новости
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