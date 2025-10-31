Более 50 видов спорта представили на семейном фестивале "Спортлэнд"

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

31 октября, 16:40

Спортивные приключения для детей и взрослых: в Гостином Дворе начал работу семейный фестиваль "Спортлэнд". На нем представлено более 50 различных видов спорта – от привычных бокса и баскетбола до экзотических корфбола и лакросса. Освоить их все желающие могут на мастер-классах под руководством опытных инструкторов и тренеров.

Для семей подготовлено множество совместных активностей и спортивных состязаний. Среди них – уникальный игровой маршрут "Спорт как игра". Участники должны пройти 25 мини-площадок фестиваля. Тех, кто преодолеет не менее половины дистанции, ждут призы.

Кроме того, родители с детьми могут поучаствовать в открытом семейном турнире. А еще – проверить свою силу, ловкость и точность в рамках соревновательного тестирования.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова пообщалась с участниками фестиваля и попробовала освоить максимальное количество новых для себя спортивных дисциплин.

