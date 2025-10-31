Жители Москвы могут заниматься спортом в районных парках

Массовый спорт активно развивается в столице. Теперь для занятий спортом достаточно выйти в районный парк, где установлено все необходимое оборудование. Посетители могут делать упражнения на тренажерах, играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься йогой и кататься на велосипедах.

В Воронцовском парке работают три круглосуточные воркаут-площадки, расположенные у храма Живоначальной Троицы, у Большого пруда и на территории парка аттракционов. Как отмечают посетители, здесь есть тренажеры для начинающих и опытных спортсменов, включая турники, брусья и шведские стенки.

