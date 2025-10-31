Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 12:15

Спорт

Жители Москвы могут заниматься спортом в районных парках

Жители Москвы могут заниматься спортом в районных парках

Москвичи смогут посетить бесплатные тренировки по бадминтону

Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже

Москвичи посетили тренировку по бегу в "Лужниках"

Проект "Мой спортивный район" проведет занятия по фигурному катанию

Тренировки по бегу пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район"

Фестиваль "Московская интеллиада" пройдет 1 и 2 ноября

Кубок по хоккею "Золотая шайба" пройдет в Москве

Соревнования по брейк-дансу пройдут в Москве 8 и 9 ноября

Посольство России осудило экстрадицию баскетболиста Касаткина в США

Массовый спорт активно развивается в столице. Теперь для занятий спортом достаточно выйти в районный парк, где установлено все необходимое оборудование. Посетители могут делать упражнения на тренажерах, играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься йогой и кататься на велосипедах.

В Воронцовском парке работают три круглосуточные воркаут-площадки, расположенные у храма Живоначальной Троицы, у Большого пруда и на территории парка аттракционов. Как отмечают посетители, здесь есть тренажеры для начинающих и опытных спортсменов, включая турники, брусья и шведские стенки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика