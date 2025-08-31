Волейболисты сборной России дважды обыграли команду Белоруссии в товарищеских матчах. Встречи прошли в подмосковном Одинцове. Первая игра состоялась в пятницу, 29 августа. Тогда российские спортсмены победили со счетом 3:0. Во втором матче, в субботу, 30 августа, счет составил 3:1 в пользу россиян.

Российский хоккеист Павел Дацюк официально завершил карьеру после товарищеского матча в Екатеринбурге, в котором приняли участие приехали другие знаменитые хоккеисты. Игра закончилась со счетом 13:8 в пользу команды Дацюка.

