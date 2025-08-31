Форма поиска по сайту

31 августа, 10:00

Спорт

Волейболисты сборной России дважды обыграли команду Белоруссии в товарищеских матчах

Москвичам рассказали, в каких парках можно сдать нормативы ГТО

Боксеры Костя Цзю и Денис Лебедев провели открытую тренировку в Москве

Фестиваль "ЗарядФест" пройдет в Москве 30–31 августа

На заплыве в Дарданеллах усилили меры безопасности после ЧП с пловцом Свечниковым

Теннисист Джокович победил британца Норри в третьем круге турнира US Open

Москвичи и туристы смогут сдать нормативы ГТО в 10 парках города

Турниры по шахматам пройдут на площадках "Лета в Москве" до 7 сентября

ФК "Локомотив" обыграл тольяттинский "Акрон" в матче Кубка России

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Волейболисты сборной России дважды обыграли команду Белоруссии в товарищеских матчах. Встречи прошли в подмосковном Одинцове. Первая игра состоялась в пятницу, 29 августа. Тогда российские спортсмены победили со счетом 3:0. Во втором матче, в субботу, 30 августа, счет составил 3:1 в пользу россиян.

Российский хоккеист Павел Дацюк официально завершил карьеру после товарищеского матча в Екатеринбурге, в котором приняли участие приехали другие знаменитые хоккеисты. Игра закончилась со счетом 13:8 в пользу команды Дацюка.

