Боксеры Костя Цзю и Денис Лебедев провели открытую тренировку в Москве

Боксеры Костя Цзю и Денис Лебедев провели открытую тренировку в Москве. Спортивный праздник прошел в парке 70-летия Победы в рамках фестиваля "Пересменка из лета в осень: финальный раунд".

Чемпионы показали упражнения для развития силы, выносливости и координации. Причем тренировка была для всех независимо от возраста и уровня подготовки. Перед занятием именитые спортсмены рассказали о своем пути к вершинам мирового бокса и ответили на вопросы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

