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31 августа, 15:30

Спорт

Жителям столицы рассказали о спортивных тренировках в "Лужниках" на МУФ-2023

Жителям столицы рассказали о спортивных тренировках в "Лужниках" на МУФ-2023

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На площадке Урбанфорума в "Лужниках" можно побывать на фестивале "Сделано в Москве". Свою продукцию представляют 400 столичных брендов. Также можно попасть на спортивные тренировки. В программе представлены йога в гамаках и мастер-класс по игре в баскетбол.

В Гостином Дворе всех желающих научат танцевать хастл. В "Зарядье" можно попасть на кинопоказ, а в "Манеже" – послушать различные лекции по урбанистике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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