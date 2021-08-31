Первый матч сборной РФ по футболу под руководством Карпина пройдет в среду, 1 сентября.

Отмечается, что в полном составе сборная России провела тренировку перед матчем с Хорватией.

Встреча отборочного тура чемпионата мира пройдет в Лужниках уже завтра. Это будет первая игра национальной команды под руководством Валерия Карпина.

На базе в Новогорске он не только раздавал указания, но и сам показывал, как нужно играть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.