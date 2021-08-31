Очередное золото сборной России на Паралимпиаде принесли пловцы в смешанной эстафете, 4 по 100 вольным стилем.

Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников преодолели дистанцию с новым паралимпийским рекордом – 3 минуты 53 секунды.

Кроме того, серебряную награду завоевал толкатель ядра Алексей Чуркин. Он является чемпионом Европы и многократным победителем российского первенства.

Еще одно серебро взяла Маргарита Гончарова – в прыжках в длину. В активе спортсменки уже есть шесть паралимпийских медалей, и три из них – золотые. За сборную девушка выступает с 2006-го года.



И по итогам очередного соревновательного дня российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета, завоевав в общей сложности 72 медали. Отмечается, что лидирует по-прежнему Китай. На второй строчке турнирной таблицы – Великобритания.