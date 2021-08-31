Сборная России по футболу провела тренировку перед матчем с Хорватией

Накануне встречи с Хорватией все игроки сборной России в строю. Заключительную предматчевую тренировку команда провела в полном составе.

Игра состоится 1 сентября. Это матч отборочного турнира ЧМ-2022 и официальный дебют Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной.

При этом накануне важного дня наставник команды признался, что даже не волнуется. Он подтвердил, что все сборники чувствуют себя хорошо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.